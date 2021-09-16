Байден разъяснил позицию США на разработку Австралией ядерного оружия

Соединенные Штаты не ведут речь о возможности разработки Австралией ядерных вооружений в рамках формирования Вашингтоном, Канберрой и Лондоном нового трехстороннего партнерства в сфере безопасности, сообщил президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.

«В качестве ключевого проекта в рамках [нового трехстороннего партнерства между США, Великобританией и Австралией в сфере безопасности] AUUKUS мы запускаем консультации по закупке Австралией для ее ВМС подводных лодок с ядерными силовыми установками и обычными вооружениями. С обычными вооружениями. Хочу предельно ясно это обозначить. Мы не ведем речь о субмаринах, оснащенных ядерными вооружениями. Речь идет о подводных лодках с ядерными реакторами, оснащенных обычными вооружениями», – приводит слова Байдена ТАСС.

При этом глава Белого дома выступил с утверждением, что американские технологии в этой области зарекомендовали свою эффективность и являются безопасными. «Соединенные Штаты и Соединенное Королевство применяют подводные лодки с ядерными силовыми установками на протяжении [уже] десятилетий», – напомнил Байден.

Руководитель вашингтонской администрации сообщил, что поручил министру обороны США Ллойду Остину и Пентагону курировать с американской стороны взаимодействие с Австралией в ходе реализации данного проекта. Кроме того, добавил Байден, участие в этой работе будут принимать Госдепартамент США и Министерство энергетики (в ведении которого находится американский ядерный комплекс).

Согласно изложенной Байденом информации, «каждый элемент этой программы», включая производственные графики и меры нераспространения, будет согласован сторонами в ходе начинающейся подготовительной работы, рассчитанной на полтора года. Программа будет «полностью соблюдать» требования, которые вытекают из Договора о нераспространении ядерного оружия, пообещал глава Белого дома.

Ранее в администрации 46-го президента США Джо Байдена сообщили, что Соединенные Штаты решили передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе».

При этом австралийский премьер-министр Скотт Моррисон заверил, что Австралия не стремится заполучить ядерное оружие или создавать гражданский ядерный потенциал.

Напомним также, в августе США призвали Китай к диалогу по контролю над ядерным оружием. В июне в Пентагоне обвинили Китай в пересмотре ядерной доктрины. В марте командующий американскими ВС в Тихом океане адмирал Филип Дэвидсон заявил, что США намерены разместить в Азии ракеты большой дальности, способные угрожать Китаю.