 

“У человечества есть история дружбы с вакцинами”. Папа римский сказал, что не понимает противников вакцинации от COVID-19

16.09.2021, 2:20, Новости дня
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Об этом сообщило агентство The Associated Press.

По словам папы римского, он прошел полный курс вакцинации от COVID-19 препаратом Pfizer/BioNTech.

Журналисты спросили его об отношении к противникам вакцинации и скептикам, так как на мероприятия с его участием пускали только привитых от коронавируса людей.

Франциск назвал такое отношение к прививкам “немного странным”, так как “у человечества есть история дружбы с вакцинами”. Он отметил, что людей десятилетиями прививали от других болезней – кори, полиомелита, свинки – “и никто ничего не говорил”.

В то же время папа римский признал, что скептики есть и среди кардиналов. Он не назвал их имен, но сказал, что один такой “бедняга” был госпитализирован с COVID-19. The Associated Press считает, что так он намекнул на американского кардинала Раймонда Берка, который месяц назад был помещен на ИВЛ после заражения коронавирусом.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За время пандемии в мире подтвердили 226,2 млн случаев COVID-19, более 4,65 млн человек умерли, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса. С начала кампании по вакцинации, по информации университета, в мире ввели уже 5,7 млрд доз вакцин от коронавируса.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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