Австралия открестилась от намерения получить ядерное оружие

Австралия намерена строить атомные подводные лодки, но не стремится заполучить ядерное оружие или создавать гражданский ядерный потенциал, сообщил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон.

«Мы намерены строить эти подводные лодки в Аделаиде (Австралия) в тесном сотрудничестве с Великобританией и США. Но позвольте мне внести ясность: Австралия не стремится заполучить ядерное оружие или создавать гражданский ядерный потенциал. Мы будем продолжать выполнять все наши обязательства по нераспространению ядерного оружия», – приводит слова премьера Австралии ТАСС.

Он рассказал, что «первой крупной инициативой [нового партнерства] станет создание атомного подводного флота для Австралии». «В течение следующих 18 месяцев мы будем сотрудничать с целью определить наилучший способ достижения этой цели. Это будет включать в себя интенсивное изучение того, что мы должны сделать для выполнения наших обязанностей в ядерной сфере здесь, в Австралии», – добавил Моррисон.

По его словам, новое трехстороннее партнерство в сфере безопасности «будет опираться на прочный фундамент» доверительных отношений трех стран. «Мы всегда смотрели на мир через одну и ту же призму. Мы всегда верили в мир, который благоприятствует свободе, уважает человеческое достоинство, верховенство закона, независимость суверенных государств и мирное сообщество стран», – добавил премьер.

Он считает, что «мир становится все более сложным, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе». «Это затрагивает всех нас. Будущее Индо-Тихоокеанского региона повлияет на будущее всех нас. Чтобы решить эти задачи и помочь обеспечить безопасность и стабильность, в которых нуждается наш регион, мы должны вывести наше партнерство на новый уровень», – полагает Моррисон. Он пояснил, что в рамках партнерства «технологии, ученые, промышленность и силы обороны [трех стран] будут работать вместе над созданием более безопасного и спокойного региона, что в конечном итоге принесет пользу всем».

Ранее в администрации 46-го президента США Джо Байдена сообщили, что Соединенные Штаты решили передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе».

Напомним, в августе вице-президент США Камала Харрис в ходе выступления в Сингапуре с докладом о взглядах Вашингтона на Индо-Тихоокеанский регион (ИТР) обвинила Китай в создании угроз в Южно-Китайском море. В конце июля американское издание National Interest опубликовало отрывок из книги «2034: Роман о грядущей мировой войне», в которой отставной американский адмирал Джеймс Ставридис и писатель Эллиот Акерман предсказали будущий конфликт планетарного масштаба из-за столкновения США и КНР в Южно-Китайском море.