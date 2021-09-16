В Италии предрекли США утрату лидерства в воздухе из-за успехов России

Доминирование Соединенных Штатов в небе подходит к концу, США отстают от РФ сразу по нескольким фронтам, говорится в статье, опубликованной итальянским изданием L’AntiDiplomatico.

По мнению автора статьи, беспилотные летательные аппараты будут иметь решающий вес в условной войне будущего. А самые передовые модели, оснащенные технологией «стелс», вскоре смогут действовать наравне с самыми современными истребителями, передает РИА «Новости».

В материале отмечается, что российские разработки БПЛА вызывают серьезное беспокойство у Соединенных Штатов. При этом американские военные испытывают, по словам итальянского журналиста, «объективные экономические трудности» и «отстают от РФ сразу по нескольким фронтам». «Доминирование Соединенных Штатов в небе, похоже, подходит к концу. Россия, а также Китай продвигаются вперед и не собираются останавливаться», – подчеркивается в статье.

Обозреватель обратил внимание на «смертельную русскую комбинацию» беспилотника «Охотник», которого он назвал «американским кошмаром», и истребителя пятого поколения Су-57. Работая в паре, обе машины отлично дополняют друг друга, подчеркивается в статье. «БПЛА расширяет радиолокационное поле истребителя и позволяет ему поразить противника без захода в его зону ПВО», – объяснил журналист.

Напомним, в начале августа министр обороны Сергей Шойгу заявил о превращении БПЛА в мощное оружие. Он также дал прогноз по завершению работ над тяжелым беспилотным летательным аппаратом «Охотник». Летные испытания «Охотника» начались в августе 2019 года. В сентябре того же года «Охотник» совершил первый полет с истребителем Су-57.

Во второй половине 2021 года «Охотник» в рамках летных испытаний впервые применит оружие по воздушным мишеням. Речь идет «о стрельбах внутрифюзеляжными ракетами класса «воздух – воздух», которые ранее были отработаны на Су-57». В перспективе летчик истребителя Су-57 одновременно сможет координировать действия четырех «Охотников». При этом управлять роем «Охотником» планируется с двухместного командного Су-57. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какая роль отводится БПЛА «Охотник», зачем этим аппаратам искусственный интеллект и как все это будет работать в связке с истребителем Су-57.