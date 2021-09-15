 

“Спасибо, любимый”. Юлия Тимошенко с мужем отметила перламутровую свадьбу. Фото

15.09.2021, 23:38, Новости дня
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“Наша очередная годовщина. Спасибо, любимый”, – написала 60-летняя Тимошенко.

Ее пост лайкнули 11 тыс. раз и оставили больше 1,1 тыс. комментариев. В большинстве подписчики политика желали ей и ее мужу счастья и здоровья, однако попадались язвительные и негативные комментарии.

“На его месте должен быть я…” – сострил Виктор Кравцов.

“Играют на публику”, – уверена Наташа Холопова.

“Желаю вам жить в таком достатке, как живет 90% семей Украины!” – написала Наталья Статыва-Офицерова.

https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko/posts/4512636002107801

Контекст:

Юлия Тимошенко родилась в 1960 году в Днепропетровске (Украина). С 4 февраля по 8 сентября 2005 года и с 18 декабря 2007-го по 3 марта 2010 года она занимала должность премьер-министра Украины, став первой и единственной женщиной премьер-министром в стране.

В 2010-м, 2014-м и в 2019 году Тимошенко баллотировалась на пост президента Украины. 11 октября 2011 года Тимошенко была осуждена на семь лет тюремного заключения по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в январе 2009 года. 22 февраля 2014 года Верховная Рада освободила Тимошенко из заключения. 14 апреля 2014 года Верховный Суд Украины закрыл “газовое” дело Тимошенко.

Юлия и Александр Тимошенко поженились в 1979 году. У них есть дочь Евгения и трое внуков – Ева, Давид и Адам.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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