В Минздраве рассказали, когда и при каких условиях в Украине будут делать повторные двукратные прививки от COVID-19

“Если не будет научных данных о том, что поствакцинальный иммунитет длится больше [года], или появится какая-то мутация коронавируса, то, значит, мы будем делать через год повторные двукратные прививки”, – отметил Ляшко.

Он добавил, что некоторые страны ввели третью (бустерную) дозу вакцины, они также “будут смотреть, насколько долго держится иммунитет”.

Ляшко заявлял 29 июля, что в Украине будут вводить третью, бустерную дозу вакцины Pfizer от коронавирусной инфекции, если Всемирная организация здравоохранения одобрит такую схему применения препарата.

Главный санитарный врач Украины – замминистра здравоохранения Игорь Кузин говорил в конце августа, что украинцам пока не будут вводить бустерную дозу.

“Сейчас наша основная стратегия – это ревакцинация через год… Скорее всего, в конце сентября мы получим новые данные об эффективности бустерной дозы. Стратегии по ревакцинации будут рассматриваться также позже”, – отмечал Кузин.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

На фоне распространения штамма коронавируса “Дельта” некоторые страны начали вводить третью, бустерную дозу вакцины свои гражданам, в частности Израиль, Германия, Бразилия и США.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призывал ввести мораторий на проведение ревакцинации от коронавирусной инфекции третьей дозой препаратов до конца года, чтобы дать возможность вакцинировать как минимум 40% населения во всех странах.

В то же время глава ВОЗ отметил, что третья доза препарата от COVID-19 может быть необходима для людей, у которых не сформировался достаточный иммунный ответ после первичной вакцинации или у которых прекратилась выработка антител.

“Однако на данный момент мы не хотим, чтобы бустерные дозы получали широкое распространение среди здоровых людей, которые были полностью вакцинированы”, – подчеркивал Гебрейесус.

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