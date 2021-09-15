 

Украина на заседании ТКГ направила ОСБЕ ноты о грубых нарушениях перемирия со стороны боевиков – делегация

15.09.2021, 22:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Об этом пресс-служба украинской делегации в ТКГ сообщила в Facebook. 

Речь идет о подготовке следующего этапа обмена удерживаемыми лицами, разблокировании контрольных пунктов въезда-выезда со стороны боевиков на Донбассе, соблюдении договоренностей о перемирии. 

“Также украинская сторона направила соответствующие ноты в ОБСЕ о грубых нарушениях режима прекращения огня российскими вооруженными формированиями и потери со стороны Украины”, – уточнили в делегации. 

Там сообщили, что РФ продолжает попытки привлечь к работе гуманитарной подгруппы Майю Пирогову – гражданку Украины из Донецка, которую заочно приговорили в Украине за терроризм к 10 годам лишения свободы. 

“Наша делегация расценивает это как сознательную попытку заблокировать обмен удерживаемыми лицами и открытие КПВВ со стороны временно оккупированных территорий. […] Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, и принимает все необходимые для этого меры и строгого соблюдения режима прекращения огня”, – заявили в ТКГ. 

Следующее заседание назначено на 29 сентября. 

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/355418819701868

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Количество обстрелов с начала 2021 года со стороны боевиков на Донбассе растет в геометрической прогрессии, сообщил глава украинской стороны Совместного центра по контролю и координации прекращения огня Александр Апполонов 14 сентября. За первые две недели сентября, по подсчетам издания “ГОРДОН”, погибли пять украинских военных. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.01 / Дочь Заворотнюк показала младшего брата

18.07 / Украина выполнила Соглашение об ассоциации с Европейским союзом на 41,6% – Минцифры

27.08 / Минфин отреагировал на слова Лукашенко о рефинансировании долга Белоруссии

27.10 / “50 человек госпитализировали, один – умер”. Виктор Ляшко рассказал о происшествиях на избирательных участках

07.07 / МИД России: мы утратили доверие к США как к контрагенту

20.06 / Иран не принял мер для предотвращения катастрофы самолета МАУ – канадский министр

30.10 / В Испании зафиксировали рекордное число случаев COVID-19 за сутки

27.07 / Танки против телеканала — Onet о скандале вокруг американского телевещания в Польше

03.07 / Компания Gigabyte представила новый твердотельный накопитель на 32 Тб

23.08 / Джапарова рассказала о шагах по сохранению украинской церкви в Крыму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика