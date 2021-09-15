Суд избрал меру пресечения главе обслуживавшей газовое оборудование в доме в Ногинске компании

Суд отправил под домашний арест гендиректора компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в доме в Ногинске, где произошел взрыв, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

«Судом в отношении генерального директора специализированной компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в доме в Ногинске, в котором произошла утечка и хлопок газа, что привело к гибели семи человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ), избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», – приводит ее слова ТАСС. Она добавила, что в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Следствие просило в суде об аресте фигуранта дела.

Напомним, в девятиэтажном жилом доме в подмосковном Ногинске произошел взрыв бытового газа, в результате обрушились часть внешней стены здания и перекрытия со второго по пятый этаж.

Жертвами взрыва стали семь человек. Также 8 сентября при взрыве газа в Екатеринбурге пострадал один человек. 9 сентября в Звениговском районе Марий Эл произошел взрыв газовоздушной смеси в двухэтажном доме, пострадали два человека.