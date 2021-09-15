 

Суточный прирост случаев COVID-19 в Турции достиг максимума с мая

15.09.2021, 22:38, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСуточный прирост новых случаев вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) в Турции в среду превысил 28 тыс. случаев, второй день подряд регистрируется максимальный показатель с 4 мая, сообщило министерство здравоохранения страны.

«Сегодня сделано 341004 теста, выявлено 28224 новых случая COVID-19, умерли 248 человек», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

В июле власти Турции допустили закрытие страны для туристов из-за нового штамма коронавируса «дельта». В начале июля в Турции впервые выявили случаи заражения «дельтой плюс». Ранее РФ возобновила авиасообщение с Турцией с 22 июня.

Напомним, РФ ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля. В конце апреля в Турции ввели полный локдаун из-за коронавируса. В мае бывший главный санитарный врач, эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что в Турции неконтролируемая и неуправляемая эпидемиологическая ситуация, поэтому туристам следует отказаться от отдыха в этой стране.

В апреле глава Роспотребнадзора Анна Попова предупреждала о резком росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Турции. По ее словам, «буквально за несколько недель» заболеваемость в стране увеличилась в 3,5–4 раза. Она также отметила, что большая часть новых штаммов коронавируса попадает на территорию РФ из Турции.



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