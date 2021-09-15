СК возбудил дело по факту смерти четырехлетнего российского ребенка в Турции

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту смерти четырехлетнего ребенка на отдыхе в Турции.

«Зюзинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», – сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, ее слова передает ТАСС.

Сообщается, что в четверг четырехлетний мальчик, который был вместе с родителями в Турции, был госпитализирован в больницу Антальи с симптомами отравления, несмотря на оказанную помощь на следующий день он умер.