 

СК возбудил дело по факту смерти четырехлетнего российского ребенка в Турции

15.09.2021, 21:44, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСледственный комитет РФ возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту смерти четырехлетнего ребенка на отдыхе в Турции.

«Зюзинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», – сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, ее слова передает ТАСС.

Сообщается, что в четверг четырехлетний мальчик, который был вместе с родителями в Турции, был госпитализирован в больницу Антальи с симптомами отравления, несмотря на оказанную помощь на следующий день он умер.



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