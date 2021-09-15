В Белом доме рассказали о доверии Байдена генералу Милли

В Белом доме рассказали, что президент США Джо Байден полностью доверяет генералу Марку Милли, несмотря на обвинения экс-президента Дональда Трампа.

«Я могу заверить всех вас, что президент знает генерала Милли, он является председателем Объединенного комитета начальников штабов уже почти 8 месяцев за то время, как президент занял свой пост. Они работали бок о бок на целом ряде международных мероприятий, и он уверен в его патриотизме и верности конституции», – приводит слова пресс-секретаря Байдена Джен Псаки РИА «Новости».

Напомним, Washington Post опубликовала отрывки из новой книги известного журналиста Боба Вудворта. Как утверждается в книге, главе Объединенного комитета начальников штабов США Марку Милли пришлось звонить в Пекин, чтобы развеять опасения Китая относительно возможности внезапного удара со стороны США. Кроме того, утверждается, что Милли в одиночку предпринял сверхсекретные действия, чтобы Трамп не отдал возможный приказ нанести опасный военный удар или запустить ядерное оружие через два дня после штурма Капитолия в январе.

Трамп опроверг заявления о том, что он якобы собирался начать боевые действия против Китая, будучи президентом.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, о чем на самом деле идет речь – о смелом генерале, предотвратившем войну, или о предателе, который решил поучаствовать в другой войне – информационной?