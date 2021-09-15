 

Le Monde – В WADA намерены пересмотреть запрет на марихуану

15.09.2021, 21:00, Новости дня
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Всемирное антидопинговое агентство объявило, что пересмотрит включение каннабиса в список запрещённых к приёму веществ, пишет Le Monde. Как отмечает автор статьи, это решение поддержал ряд политиков, спортсменов и знаменитостей.


Reuters

Всемирное антидопинговое агентство объявило, что намерено пересмотреть включение каннабиса в список запрещённых к приёму веществ, пишет Le Monde. Как пояснили в администрации этой организации, с таким запросом к ним обратились несколько сторон. Так что они запланировали на 2022 год научное исследование этого вопроса.

Издание напоминает, что несколько месяцев назад за его употребление была отстранена от соревнований знаменитый американский спринтер Ша’Карри Ричардсон. Многие рассчитывали, что она возьмёт медали в Токио, но на Олимпиаду она не попала из-за того, что в её анализах обнаружили следы марихуаны. Этот случай и стал поводом для дебатов в отношении присутствия этого наркотика в списке запрещённых для спортсменов веществ. Многие знаменитости, спортсмены и политики заявили, что считают это правило устаревшим и неполезным, отмечает автор статьи.

Глава Международной федерации атлетики Себастьян Коу также призвал пересмотреть статус каннабиса. «Вполне не бессмысленна сегодня идея сделать такой пересмотр, — заявил он во время Олимпийских игр в июле. — Это разумно, нет ничего, что было бы написано раз и навсегда. Мы адаптируемся и делаем переоценку, когда приходит случай».



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