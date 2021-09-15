СБУ заявила о пресечении деятельности группировки, которая сбывала наркотики через Telegram-каналы

“Ежемесячно злоумышленники сбывали в разные регионы Украины оптовые партии наркотиков и психотропов на миллионы гривен. Для реализации “товара” участники группы создали масштабную интернет-платформу в мессенджере Telegram. На ней дельцы предлагали своим клиентам кокаин, LSD, амфетамин, наркотик А-PVP и каннабис. Чтобы скрыть противоправную деятельность, они использовали профили мессенджера, которые были зарегистрированы на мобильные номера иностранных операторов связи”, – говорится в сообщении.

По данным следствия, злоумышленники сбывали запрещенные вещества в Киевской, Хмельницкой, Львовской, Винницкой, Черновицкой и Тернопольской областях.

“Они получали наркотики через систему так называемых “закладок”. Расчет за “товар” осуществляли с использованием криптовалюты и электронных платежных систем”, – сообщили в пресс-центре.

СБУ отметила, что организаторами были несколько жителей Хмельницкого, среди которых и те, кто ранее привлекался к уголовной ответственности за хранение и сбыт наркотических средств.

Во время обысков правоохранители нашли подготовленную к сбыту партию наркотиков на более чем 1,5 млн грн; оружие и более 400 патронов; средства связи и компьютерную технику; деньги, вероятно, полученные преступным путем.

“Сейчас организатору и двум активным участникам группировки сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей”, – говорится в сообщении.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—