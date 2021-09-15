 

СБУ заявила о пресечении деятельности группировки, которая сбывала наркотики через Telegram-каналы

15.09.2021, 20:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Ежемесячно злоумышленники сбывали в разные регионы Украины оптовые партии наркотиков и психотропов на миллионы гривен. Для реализации “товара” участники группы создали масштабную интернет-платформу в мессенджере Telegram. На ней дельцы предлагали своим клиентам кокаин, LSD, амфетамин, наркотик А-PVP и каннабис. Чтобы скрыть противоправную деятельность, они использовали профили мессенджера, которые были зарегистрированы на мобильные номера иностранных операторов связи”, – говорится в сообщении.

По данным следствия, злоумышленники сбывали запрещенные вещества в Киевской, Хмельницкой, Львовской, Винницкой, Черновицкой и Тернопольской областях.

“Они получали наркотики через систему так называемых “закладок”. Расчет за “товар” осуществляли с использованием криптовалюты и электронных платежных систем”, – сообщили в пресс-центре.

СБУ отметила, что организаторами были несколько жителей Хмельницкого, среди которых и те, кто ранее привлекался к уголовной ответственности за хранение и сбыт наркотических средств.

Во время обысков правоохранители нашли подготовленную к сбыту партию наркотиков на более чем 1,5 млн грн; оружие и более 400 патронов; средства связи и компьютерную технику; деньги, вероятно, полученные преступным путем.

“Сейчас организатору и двум активным участникам группировки сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей”, – говорится в сообщении.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.01 / Пэрис Хилтон заявила, что приступила к ЭКО

16.06 / Нардеп сообщил, когда Рада может рассмотреть обращение к Конгрессу США о статусе основного союзника вне НАТО для Украины

19.11 / Наибольший шок от пандемии COVID-19 украинская экономика уже получила – глава Нацбанка

12.08 / Верховный Суд отказался рассматривать иск Порошенко к Зеленскому и Bihus.info по поводу “пленок Медведчука”

29.07 / “Война и оккупация до одного места”. Сюмар заявила, что “Квартал 95” рекламируют на российском “Первом канале”

13.07 / В США произошел пожар на десантном корабле, есть пострадавшие

13.07 / Мнения: Место человека с ружьем заняла пенис-вумен

08.08 / Назван срок выписки отравившихся в поезде детей из Мурманской области

07.07 / От COVID-19 в мире умерло более 537 тыс. человек

11.10 / “Богдан был для нас всех солнцем”. Бабушка ребенка с аутизмом, которого утопили в Северо-Крымском канале, рассказала о трагедии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика