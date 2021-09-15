В Украине законодательство по вопросам обороны отвечает сегодняшним требованиям, но есть проблема с разделением полномочий – замкомандующего Объединенными силами

Он отметил, что, в частности, в последнее время был принят ряд важных законов о национальной безопасности, о национальной стратегии Украины, о военной стратегии Украины, об основах национального сопротивления.

“Таким образом, в основном законодательная база отвечает сегодняшним требованиям”, – заявил военный.

В то же время он отметил, что “есть проблемный вопрос” разделения полномочий между министром обороны, главнокомандующим ВСУ и Генеральным штабом.

“Вы знаете, что не так давно было проведено разделение должностей главнокомандующего ВСУ и начальника Генерального штаба. Но в законах, которые принимались в последнее время, эта должность прописывалась как начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ”, – пояснил Шевченко.

По его словам, сейчас уже создана рабочая группа, которая разрабатывает законопроект, призванный исправить ситуацию. В целом нужно внести поправки в 11 законов.

Контекст:

В мае 2019 года Руслан Хомчак был назначен начальником Генерального штаба – главнокомандующим ВСУ, в марте 2020 года эти две должности разделили, Хомчак остался главнокомандующим.

В январе 2020 года стало известно о конфликте Хомчака с министром обороны Андреем Тараном. По данным главреда издания “Цензор.НЕТ” Юрия Бутусова, Таран и Хомчак не разговаривали несколько месяцев, с октября 2020-го, а их ведомства “вели между собой настоящие битвы”, которые касались военных контрактов. Бутусов утверждал, что по материалам Тарана Государственное бюро расследований открыло серию уголовных дел против командования ВСУ.

По данным “Бабеля”, конфликт улаживал лично президент. В феврале Таран и Хомчак дали совместную пресс-конференцию, на которой заявили, что Минобороны и ВСУ едины в понимании необходимости усиления обороноспособности государства, и подчеркнули, что противоречий между ними нет.

В июне Зеленский назвал отношения между Хомчаком и Тараном “ненормальной ситуацией” и пообещал, что, “если они все не исправят, будет другая беседа”.

27 июля Зеленский уволил Хомчака с должности главнокомандующего ВСУ и назначил его первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

После увольнения Хомчак отметил, что “реформы никогда не происходили безболезненно, особенно когда это касается разграничения полномочий и устранения дублирования функций между ВСУ и Минобороны”.

Международный форум “Украина 603,7” проходит в сентябре и октябре в четырех городах Украины (Мариуполь, Херсон, Ужгород и Чернигов). Символическое число 603,7 – это количество тысяч квадратных километров, которые составляют площадь Украины вместе с оккупированным Крымом и Донбассом. Инициатор форума – нардеп от “Слуги народа” Лиза Ясько.

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