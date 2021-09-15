 

В Мордовии состоялся технический запуск завода по производству конструкционных композитов

15.09.2021, 20:50, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВрио Главы Мордовии Артем Здунов принял участие в техническом запуске первой очереди завода по производству конструкционных композитов в Рузаевке. Новое предприятие планирует стать лидером в сфере производства композитов в стране благодаря созданию замкнутого кластера, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Завод будет включать в себя инжиниринговый центр разработки инновационных отраслевых решений, производственную площадку, центр подготовки специалистов. В рамках реализации проекта планируется изготовление композитных изделий широкого профиля. Годовой объем производства при выходе на максимальную мощность составит 4 590 тонн. География сбыта продукции будет охватывать субъекты Российской Федерации и страны СНГ», – говорится в сообщении на сайте правительства Мордовии.

В ноябре на заводе планируется запуск еще четырех производственных линий, будет создано 150 рабочих мест.

Руководителю региона показали готовую продукцию. Использоваться она может в самых разных областях, включая городское благоустройство, строительство. Завод уже начал сотрудничать с НИИИС им. А.Н. Лодыгина по разработке опор уличного освещения. Здунов назвал направление работы очень перспективным и пожелал предприятию успехов.



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