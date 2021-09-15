Эксперт оценил законопроект о доступе к частным газопроводам

«На газификацию планируется выделить 2 трлн рублей… Таким образом, малообеспеченные категории граждан могут получить субсидии на установку газового оборудования», – прокомментировал проект федерального закона с поправками о доступе к частным газопроводам эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

«Депутаты предлагают социальный подход, а не рыночный. Дело в том, что не все газопроводы принадлежат «Газпрому» – например, тот же «Мособлгаз» относится к правительству Московской области. То же и с регионами. Инициатива Турчака в том, чтобы был обеспечен доступ к этим частным газопроводам и чтобы субсидировать доступ к этим газопроводам», – рассказал он газете ВЗГЛЯД.

По словам эксперта, «многие пункты законопроекта еще требуют обсуждения – такие как мощность, безопасность. После недавних взрывов бытового газа прозвучала инициатива о необходимости установки специального оборудования, которое позволяло бы автоматически прекращало подачу газа в случае утечки, но люди не очень состоятельные не могут себе его позволить, и очень халатно к этому относятся – к примеру, греются этим газом, чего делать ни в коем случае нельзя. Рассчитывается, что установка такого оборудования может потребовать около 300 млрд рублей, а это довольно большие деньги. Но, думаю, при общей сумме в 2 трлн рублей государство эти расходы вполне способно «потянуть».

Ранее секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что проект федерального закона с поправками о доступе к частным газопроводам внесут в Госдуму в конце сентября, будет обеспечено максимально быстрое его прохождение.

Президент Владимир Путин 11 июня подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Так, первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй – до 2030 года, пояснили в ЕР. Уточняется, что за доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Согласно принятым нормам, вся ответственность за прокладку сетей и подключение возлагается на единого оператора газификации и регионального оператора, добавили в партии. По данным «Единой России», в 67 субъектах РФ в этом качестве выступит Газпром, в 12 регионах – крупная региональная компания.