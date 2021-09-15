TikTok запускает службу психологической помощи для подростков

Популярная китайская социальная сеть TikTok сообщает о запуске специальной службы психологической поддержки, рассчитанной исключительно на подростков.

По словам экспертов, авторы проекта намерены принять активное участие в борьбе с суицидальными настроениями в подростковой среде, а также они хотят оказывать помощь молодым людям в критических ситуациях.

Для того чтобы открыть данный сервис, достаточно ввести в поиск соответствующий запрос. Собственно говоря, нужно лишь попросить о помощи, и с вами выйдет на связь специалист. Также в TikTok предусмотрены специальные разделы социальной поддержки. Особое внимание сервис уделяет вопросам буллинга. Работа организована по принципу телефона доверия.