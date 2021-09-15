 

Восстановлен внешний вид исторического леса

15.09.2021, 20:38, Новости дня
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Как сообщили представители университета Бингемтона, группа ученых из данного вуза сумела восстановить внешний вид леса в доисторическом периоде.

Материалом для моделирования стали многочисленные находки, в том числе окаменелости корней древнейших растений. Некоторым из них более 380 миллионов лет.

Согласно полученным в результате моделирования результатам, лес в доисторические времена вовсе не был похож на современный. Например, деревья вряд ли могли быть выше десяти метров. И напоминали они, скорее, гигантские травянистые растения, говорят ученые. Также тогда могли расти деревья, похожие на пальмы: крона располагалась в самом верху на длинном стволе. С другой стороны, кора в таких деревьях должна была быть намного толще, чем в современных аналогах.



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