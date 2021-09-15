Das Erste – в Гааге начался трибунал над «освободителями Косова»

В Гааге начался первый судебный процесс над военными преступниками из частично признанной республики Косово, пишет Das Erste. На скамье подсудимых оказались бывшие члены Армии освобождения Косова, а также экс-президент Хашим Тачи. Их обвиняют в убийствах, пытках и преступлениях против сербского гражданского населения и ромов, а также в устранении политических конкурентов в мирное время. При этом суд хочет пролить свет на самую мрачную главу в истории организации, касающуюся торговли органами заключённых, рассказывает немецкий телеканал.



Reuters

Спустя почти 22 года после окончания косовской войны в Гааге началось рассмотрение первого судебного дела в рамках специального трибунала по расследованию военных преступлений в частично признанной республике, пишет Das Erste. На скамье подсудимых находятся высшие должностные лица Армии освобождения Косова (АОК), а также экс-президент Хашим Тачи. Их обвиняют в убийствах, пытках и преступлениях против сербского гражданского населения и ромов, а в также устранении политических конкурентов. Ключевые фигуранты дела уже приблизительно год находятся под арестом в Нидерландах. Наряду с Тачи среди них есть экс-глава косовских спецслужб Кадри Весели, бывший председатель парламента Якуп Красничи, а также депутат Реджеп Селими.

В Косове к этому процессу относятся двояко, продолжает немецкий телеканал. Семьи погибших в войне рады тому, что у них появилась надежда на справедливость, а также шанс узнать о судьбе своих близких, ведь более чем 2000 человек до сих пор считаются без вести пропавшими. Однако есть и те, кто обвиняют суд в односторонности и считает, что на нём также должны рассматриваться «зверства» сербского режима. В республике многие до сих пор видят в АОК символ борьбы за независимость и утверждают, что военных преступников нужно искать только на другой стороне.

Но рассмотрением этих вопросов уже занимался Международный трибунал по бывшей Югославии, отмечает Das Erste. Сейчас же речь идёт исключительно о косоваро-албанской повстанческой армии, которая применяла оружие в борьбе с сербским режимом, в том числе и после окончания войны. По имеющейся информации, в мирное время было совершено около 200 политических убийств, чтобы обеспечить приход к власти в стране Демократической партии Косова. В то время республика уже находилась под наблюдением ООН, отмечает немецкий телеканал.

Коррумпированная судебная система в Косове и недостаточная защищённость свидетелей препятствовала расследованию большинства преступлений. За 22 года было вынесено только 65 обвинительных приговоров. Это очень низкий показатель, если взглянуть на высокое число жертв. По информации Центра гуманитарного права, речь идёт о 10 тыс. гражданских: 1200 сербов, 8600 албанцев и представителей других меньшинств, например рома.

Для того чтобы облегчить свидетелям дачу показаний в Гааге, была разработана сложная программа по их защите. По этой причине трибунал и проходит в Нидерландах. Только таким образом можно защитить процесс от политического влияния, ведь в Косове очевидцев и их семьи продолжают запугивать и шантажировать. К примеру, в сентябре прошлого года из-за утечки информация о свидетелях попала в руки организации — наследника АОК, из-за чего многие отказались от дачи показаний.

Больше всего суд в Гааге интересуют обвинения в торговле органами, отмечает Das Erste. Отчёт о результатах расследования военных преступлений содержит зацепки, указывающие на то, что АОК получала финансирование за счёт торговли предназначенными для трансплантации жизненно важными органами сербских заключённых. Все жертвы пропали без вести. Суд хочет пролить свет на самую мрачную главу в истории Армии освобождения Косова.