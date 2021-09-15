 

Украина отменила требование самоизоляции для иностранцев, которые едут транзитом

15.09.2021, 20:02, Новости дня
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“С 20 сентября иностранцы и лица без гражданства, которые въезжают в Украину с целью транзита и имеют документы, подтверждающие выезд из страны в течение 48 часов, освобождаются от самоизоляции и, соответственно, установки приложения “Дій вдома” и прохождения тестирования в Украине. Неизменной остается для всех иностранных граждан и владельцев вида на жительство, независимо от страны прибытия для въезда в Украину, необходимость иметь полис (свидетельство, сертификат) страхования, выданный страховой компанией, зарегистрированной в Украине, покрывающий расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, который действует весь срок пребывания в Украине”, – сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Также всем иностранцам, владельцам вида на жительство и лицам без гражданства во время прибытия в Украину нужно иметь один из указанных документов:

документ, подтверждающий получение одной или нескольких доз вакцины против COVID-19, включенных ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях;
иностранный COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 вакцинами, которые включены ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР или выздоровление лица от COVID-19;
отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген коронавируса SARS-CoV-2, сделанный не более чем за 72 часа до въезда.

Для детей до 12 лет справки о вакцинации или тестировании не требуются.

“Иностранные граждане в возрасте от 18 лет, не прошедшие вакцинацию от коронавируса и пересекающие государственную границу на въезд, должны иметь отрицательный результат теста и устанавливать мобильное приложение для контроля самоизоляции “Дій вдома”, независимо от срока пребывания на территории Украины. Самоизоляция не применяется, если в течение 72 часов с момента въезда пройти ПЦР-тестирование или сделать экспресс-тест на антиген и получить отрицательный результат”, – говорится в сообщении.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 15 сентября в стране подтвердили 2,3 млн случаев COVID-19, умерло 54,6 тыс. человек, выздоровело 2,2 млн пациентов.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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