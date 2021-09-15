 

Малюська: Оперативная ликвидация ОАСК приведет к тому, что 50–70 тыс. дел будут очень долго искать разрешения

15.09.2021, 20:02, Новости дня
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Журналисты отметили, что президентский законопроект о ликвидации скандального суда уже почти полгода лежит в парламенте без движения и есть мнение, что власть уже отказалась от идеи ликвидации ОАСК.

“Нет, точно не отказалась, и законопроект точно будет рассмотрен. Он президентский и забыть о нем – не вариант. Объясню, почему здесь нет той скорости, которой, возможно, общество ожидало. Дело в том, что этот законопроект не простой, его имплементация является очень не простой”, – сказал министр.

Малюська отметил, что все дела, которые сейчас рассматривает ОАСК, должны перейти в другой суд – Киевский окружной админсуд. В нем гораздо меньше судей, и у них есть свои дела, но они должны будут вдобавок к ним начать рассматривать дела от ОАСК. Потом, когда вместо ОАСК будет создан новый суд, дела снова должны передать туда – и начать рассматривать с самого начала уже в третий раз. Кроме того, добавил министр, судей в новый суд можно будет назначить лишь после того, как заработает Высшая квалификационная комиссия судей.

“По приблизительным оценкам, оперативная ликвидация ОАСК приведет к тому, что 50–70 тыс. дел будут очень долго искать своего разрешения. На это уйдут годы. Это будет сильный удар по системе рассмотрения административных споров. Я напомню, что админсуды как раз создавались, чтобы быть оперативнее обычных. С одной стороны, с ОАСК что-то делать нужно, а с другой – цена такого “что-то” может быть очень велика”, – сказал Малюська.

Он отметил, что “если бы всю эту историю с созданием нового суда синхронизировать с созданием ВККС”, то временной лаг с передачей дел был бы меньше и удар по административному правосудию был бы менее ощутим.

Контекст:

26 июля 2019 года были обнародованы аудиозаписи, сделанные в кабинете главы ОАСК Павла Вовка. Тогда в прокуратуре заявили, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявляли о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это “цирк”, а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

Дело о злоупотреблениях в ОАСК расследовало НАБУ, 17 марта 2021 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о завершении досудебного следствия. В то же время Вовк отказывался приходить как на допросы в НАБУ, так и на заседания Высшего антикоррупционного суда.

30 июля 2020 года на сайте президента появилась петиция с призывом ликвидировать ОАСК “в связи с полной потерей авторитета”, в октябре она набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов. Президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает перезагрузку Окружного админсуда Киева.

13 апреля пресс-служба президента сообщила, что глава государства внес в Верховную Раду проект закона о ликвидации Окружного административного суда Киева как неотложный. Зеленский подчеркнул, что ОАСК “так и не смог вернуть доверие к себе, но справился с возвращением скандалов и странных решений, далеких от понимания справедливости”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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