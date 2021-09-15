В случае попадания Ивано-Франковской области в “желтую” зону школы с невакцинированными учителями закроют на карантин – глава ОГА

“Из-за обострения ситуации Правительством вводятся жесткие карантинные мероприятия. Прежде всего они касаются работы учебных заведений. Подчеркиваю, что с введением “желтой” зоны на территории области дистанционного обучения в школах не будет. Все образовательные учреждения, где вакцинировано менее 80% [педагогов], закрываются на карантин”, – сказала она.

Онищук призвала вакцинироваться от коронавируса.

https://www.facebook.com/svikana.svikana/videos/968749827004047/

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

11 августа Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 1 октября. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил 8 сентября, что Украина в ближайшие дни вернется в “желтую” зону карантина.

Согласно постановлению Кабмина, в случае выхода региона из “зеленой” зоны эпидемической опасности должны быть вакцинированы более 80% педагогов, чтобы образовательное учреждение продолжило работу.

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявлял 8 сентября, что первой дозой препарата от COVID-19 вакцинировано более 40% работников сферы образования, две дозы получили 30%.

9 сентября главный санврач Украины Виктор Кузин заявил, что Минздрав пересмотрит норму о 80% вакцинированных педагогов для продолжения очного обучения.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С начала прививочной кампании одну дозу вакцины получили 6 млн украинцев, полностью иммунизированы почти 5 млн человек.

С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—