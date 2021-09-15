В «Единой России» рассказали о снижении цен на продукты «борщевого» набора

На рынках и несетевых объектах торговли цены на сезонные овощи упали на 29%. Данные получены по итогам мониторинга, в ходе которого депутатами «Единой России» проведено 35 тыс. рейдов в 85 субъектах, сообщила пресс-служба партии «Единая Россия».

Как напомнил руководитель рабочей группы партии по мониторингу цен на сезонные овощи, зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев, в своем выступлении на съезде «Единой России» президент озвучил предложения, направленные на развитие нестационарной торговли во всех регионах России, а также увеличения объема доступной отечественной продукции для всех граждан страны.

«В значительной мере снижению цен способствует активная работа «Единой России» по наращиванию количества ярмарок, которые упрощают сбыт продукции фермерскими хозяйствами и другими сельхозпроизводителями, минуя перекупщиков. Для организации прямых поставок качественных продуктов уже открыто свыше 10 тысяч ярмарок по всей стране. Удалось добиться того, что наценка на социально значимые продукты на ярмарках и рынках не превышает 16%», – приводятся слова Гордеева на сайте ЕР.

Кроме того, стабилизировать ситуацию удалось за счет налаживания сотрудничества с крупными торговыми сетями и заключения соглашений между ними и производителями. Для этого в 51 регионе провели почти 1 тыс. встреч, на которых обсуждали снижение наценок на социально значимые продукты.

«В результате в большинстве сетевых магазинов наценка на социально значимые продукты на начало сентября является нулевой», – отметил Гордеев.

По его словам, за время деятельности рабочей группы собрано большое количество предложений по системным мерам поддержки развития местного фермерского производств, а также увеличения доли фермерских товаров в торговых сетях и предприятиях розничной торговли.

«Многие из них вошли в народную программу «Единой России». Например, в числе инициатив — содействие строительству современных распределительных площадок на въезде в крупные города; создание единых федеральных центров, которые помогут фермерским хозяйствам во взаимодействии с профильными ведомствами и органами власти. Новому составу Госдумы вместе с профильными министерствами предстоит учесть их при работе над бюджетом», – заключил он.

Напомним, в июле на площадке партии прошло совещание с руководством правительства РФ и главами регионов, представителями торговых сетей и сельхозпроизводителями. На нем были озвучены конкретные меры, которые позволили обеспечить снижение стоимости на ряд продуктов «борщевого» набора. Позднее президент поддержал предложения «Единой России» и правительства по снижению цен на сезонные овощи и поручил главам регионов взять на контроль работу по увеличению количества ярмарок как минимум в два раза. Минсельхоз РФ также поддержал инициативу представителей партии о развитии системы сбыта продукции и строительству мощностей по хранению и подготовке продукции малых форм агробизнеса и кооперации личных подсобных хозяйств.