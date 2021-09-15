Эксперты рассказали, какая информация больше всего интересует людей

К сожалению, большая часть аудитории СМИ – это люди с невысоким IQ, говорят эксперты. А для данной категории читателей, зрителей и слушателей характерна одна особенность в восприятии информации.

Они готовы верить только тому, во что… заранее готовы верить. Среднестатистический представитель аудитории легко поверит в любую гадость о человеке, которого заранее считает плохим. И наоборот, даже правдивому, но негативному сообщению о «хорошем» человеке мало кто поверит.

Данное правило, увы, работает во многих сферах. Например, в политике или на фондовом рынке. Именно так и надувают разные финансовые пузыри, выстраивают пирамиды и т.д, говорят эксперты. В большинстве случаев люди слишком поздно начинают понимать, что ими манипулировали.