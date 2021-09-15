 

Сливовый пирог с крошкой. Простой рецепт из доступных продуктов

15.09.2021, 19:08, Новости дня
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“Он из простых, доступных продуктов и всегда удается. Еще один плюс такого пирога – его всегда получается много, хватит на всех”, – анонсировала рецепт кулинарный эксперт.

Для приготовления опары необходимо в 250 мл едва теплого молока растворить 30 г меда, добавить 10 г прессованных дрожжей и пять столовых ложек муки, а затем перемешать, чтобы не было комочков.

“Должно получиться жидкое тесто, как на блины. Накрываем полотенцем и оставляем на 30 минут”, – описала процесс приготовления опары блогер.

Затем в опару добавляем 50 г топленого масла, 70 г сахара, одно яйцо, 250 г муки и перемешиваем, после поэтапно добавляем еще 250 г муки.

“Нужно следить за консистенцией, чтобы не сделать тесто слишком густым. Постепенно вымешиваем, добавляя муку”, – посоветовала эксперт.

По словам блогера, вымешивать тесто надо около 10 минут, а после оставить в теплом месте на полтора часа.

“Тесто увеличилось примерно в два раза, теперь можно формировать из него пирог. Рабочую поверхность посыпаем мукой и выкладываем тесто, раскатываем толщиной примерно в два сантиметра, перекладываем в застеленную пергаментом форму и делаем бортики. Затем выкладываем друг возле друга очищенные от косточек сливы. Для пирога понадобится 500 г слив. Немного присыпаем сливы крахмалом, чтобы он “забрал” лишний сок. Если сливы кислые, можно посыпать сахаром”, – рассказала кулинарный блогер.

После этого необходимо приготовить крошку для присыпки.

“Соединяем 170 муки, 100 г сахара и 100 г топленого масла, а затем перетираем до образования крошки”, – поделилась рецептом Цвит.

Готовой крошкой нужно посыпать пирог. Выпекать его необходимо в разогретой до 160 °C духовке около 40 минут.

ВИДЕОВидео: Лілія Цвіт / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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