Украина отправила Литве последнюю партию колючей проволоки для строительства забора на границе с Беларусью

“Украина успешно доставила Литве последнюю часть гуманитарной помощи, предоставленной в соответствии с указом президента [Владимира] Зеленского. Мы всегда готовы помочь нашим стратегическим партнерам”, – говорится в сообщении.

Ukraine has successfully delivered to * the last portion of the humanitarian assistance provided according to the President @ZelenskyyUa’s Decree. We are always ready to help our strategic partners. * & * – always together! pic.twitter.com/BSKijoGDeK

28 июля проект указа Зеленского о предоставлении Литве гуманитарной помощи в качестве колючей проволоки одобрил Кабмин Украины. 12 августа Украина отправила Литве первую из трех партий помощи – более 38 тонн груза, 2 сентября прибыла вторая партия (более 48 тонн).

Контекст:

О планах построить на границе с Беларусью сетчатый четырехметровый забор с колючей проволокой протяженностью 508 км из-за наплыва мигрантов заявляли в начале августа в Службе охраны госграницы Литвы. Его строительство в республике признали проектом государственной важности.

В Литве считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе. Премьер-министр Ингрида Шимоните утверждала, что перевозкой мигрантов занимаются легальные белорусские компании, которые специализируются на туристическом бизнесе. МВД Литвы 3 августа сообщили, что в Литве выявили группу нелегалов в сопровождении автомобиля, который используют в Госпогранкомитете Беларуси.

В связи с растущим притоком нелегальных мигрантов правительство Литвы 2 июля объявило чрезвычайную ситуацию. 13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией, а 3 августа Литва начала возвращать в Беларусь нелегалов.

По данным Госпогранкомитета Беларуси, протяженность границы с Литвой составляет 679 км.

