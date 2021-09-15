 

Скачок цен на газ в Европе. В правительстве рассказали, повысятся ли тарифы на горячую воду и отопление для украинцев этой зимой

15.09.2021, 19:08, Новости дня
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Он рассказал, что физическая готовность системы, которая обеспечит старт отопительного сезона, составляет около 90% и в этом плане “все штатно и идет по графику”.

“Другое направление [в вопросе подготовки к отопительному сезону] касается заключения долгосрочных договоров между предприятиями теплокоммунэнерго и “Нафтогазом”. “Нафтогаз” сделал очень интересное с точки зрения цены предложение для предприятий ТКЭ – 7420 грн за 1 тыс. м³ газа”, – добавил Чернышов.

Он напомнил о скачке цен на газ на мировых рынках – сегодня стоимость октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ в ходе торгов на лондонской бирже ICE приближалась к рекордной отметке в $1 тыс.

Чернышов заверил, что правительство “не оставляет этот вопрос без внимания и поддержит население”. По его словам, цена, которую предложил “Нафтогаз”, обеспечит стабильность тарифов в этом сезоне.

“Мы ожидаем, что тарифы на отопление и горячую воду в отопительном сезоне не должны повышаться”, – резюмировал Чернышов.

Контекст:

Биржевые цены на газ в Европе впервые установили рекорд последних трех лет в августе, когда превысили отметку в $600 за 1 тыс. м³. Толчок к росту цен дали результаты аукциона, на котором “Газпром” отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

С тех пор цена на газ несколько раз обновила рекорд последних трех лет и 15 сентября приблизилась к историческому максимуму, который был установлен в марте 2018 года. Тогда в Европе бушевал холодный фронт “Зверь с Востока” и стоимость газа взлетела до $1 тыс. за 1 тыс. м³.

10 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что тарифы на тепло и горячую воду в отопительном сезоне 2021/2022 не будут меняться. Тогда цена газа на европейском рынке была на уровне $700 за 1 тыс. м³.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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