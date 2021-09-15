Робот-пылесос Dreame Bot D9 Max начали продавать вдвое дешевле

С утра 20 сентября с утра следующего дня продлится акция по распродаже роботов-пылесосов Dreame Bot D9 Max. Об этом сообщили в компании Dreame Technologies, представители которой уточнили, что цены в течение суток будут снижены примерно вдвое.

Напомним, что модель Dreame Bot D9 Max работает автономно и может осуществлять влажную уборку помещения. Производитель обращает внимание на широкие щетки у этих пылесосов. Размера в 16,8 см, по мнению специалистов, достаточно, чтобы обеспечить быструю и эффективную уборку.

Сила всасывания составляет 4 тыс. Па, чего также достаточно для того, чтобы вытащить пыль из всех щелей, в том числе избавить воздух от самых мелких частиц. Кроме того, пылесос отлично справляется с пятнами.