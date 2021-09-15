Кулеба хочет провести саммит “Люблинского треугольника” на уровне президентов

По словам Кулебы, за полтора года были созданы новые форматы, направленные на укрепление безопасности, свободы и процветания Украины, а также региона между Балтийским и Черным морями. Среди них – “Люблинский треугольник” с Польшей и Литвой, “Ассоциированное трио” с Грузией и Молдовой, “Квадрига” с Турцией и Крымская платформа.

“Глава МИД Украины рассказал о планах провести саммит глав государств “Люблинского треугольника”, – отмечается в сообщении ведомства.

По словам Кулебы, “новые альянсы Украины являются ответом на политические вызовы и вызовы безопасности в регионе”.

“Они укрепляют нашу национальную безопасность и безопасность региона уже сегодня”, – подчеркнул глава МИД Украины.

Контекст:

Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы 28 июля 2020 года в Люблине подписали декларацию о создании “Люблинского треугольника”.

Участники “Люблинского треугольника” будут координировать действия для защиты международного права в условиях российской агрессии против Украины в трехстороннем формате и с участием НАТО, ООН, ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.

17 сентября состоялась первая встреча представителей “Люблинского треугольника”.

По итогам третьего заседания министров иностранных дел “Люблинского треугольника” в Вильнюсе 6-го и 7 июля 2021 года Кулеба назвал этот формат сотрудничества альтернативой “русскому миру”.

9 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил премьеру Польши Матеушу Моравецкому проводить регулярные встречи глав правительств стран “Люблинского треугольника” – Украины, Польши и Литвы.

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