Украинские пограничники вместе с полицией ищут причастных к обстрелу белорусского пограничного знака – ГПСУ

Он сообщил, что поврежденный знак обнаружили украинские пограничники – наряд Луцкого погранотряда.

“О данной ситуации сразу было сообщено пограничникам соседней страны и сотрудникам полиции. Характер повреждения свидетельствовал о возможном применении охотничьего ружья”, – уточнил Демченко.

Спикер ГПСУ рассказал, что гильз от охотничьего оружия в этой местности не нашли.

“Характер местности – болотисто-кустарниковая – делает невозможным пешее движение лиц в этой местности, и признаки пребывания лиц у пограничного знака не обнаружены. Однако знак расположен рядом с каналом, соединяющим озера этой местности, поэтому не исключается, что повреждения могли осуществить нарушители, которые проходили по нему на лодке”, – добавил Демченко.

Он рассказал, что военнослужащие ГПСУ провели погранично-представительную встречу с белорусскими пограничниками. Претензий в адрес ГПСУ белорусская сторона не предъявляла, уточнил Демченко.

Контекст:

Инцидент со знаком, по сообщению Госпогранкомитета Беларуси, произошел 11 сентября. Повреждены пограничный столб и щиток с изображением герба Беларуси. Стреляли по нему со стороны Украины, заявили белорусские пограничники.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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