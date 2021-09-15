 

Украинские пограничники вместе с полицией ищут причастных к обстрелу белорусского пограничного знака – ГПСУ

15.09.2021, 18:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Он сообщил, что поврежденный знак обнаружили украинские пограничники – наряд Луцкого погранотряда.

“О данной ситуации сразу было сообщено пограничникам соседней страны и сотрудникам полиции. Характер повреждения свидетельствовал о возможном применении охотничьего ружья”, – уточнил Демченко.

Спикер ГПСУ рассказал, что гильз от охотничьего оружия в этой местности не нашли.

“Характер местности – болотисто-кустарниковая – делает невозможным пешее движение лиц в этой местности, и признаки пребывания лиц у пограничного знака не обнаружены. Однако знак расположен рядом с каналом, соединяющим озера этой местности, поэтому не исключается, что повреждения могли осуществить нарушители, которые проходили по нему на лодке”, – добавил Демченко.

Он рассказал, что военнослужащие ГПСУ провели погранично-представительную встречу с белорусскими пограничниками. Претензий в адрес ГПСУ белорусская сторона не предъявляла, уточнил Демченко.

Контекст:

Инцидент со знаком, по сообщению Госпогранкомитета Беларуси, произошел 11 сентября. Повреждены пограничный столб и щиток с изображением герба Беларуси. Стреляли по нему со стороны Украины, заявили белорусские пограничники.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.08 / Модернизированный ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полет

22.06 / Названо число планирующих посетить Турцию российских туристов

14.06 / Минобрнауки рекомендовало вузам Москвы перейти на дистанционный формат

29.09 / Коронавирус усилил споры между Восточной Европой и богатыми странами ЕС

14.05 / Организаторы “Евровидения 2021” сделали официальное заявление о судьбе солистки украинской группы Go-A на конкурсе

27.01 / В Софведе оценили значение продления ДСНВ для отношений РФ и США

17.07 / В Конгресс США внесли проект о санкциях против Турции за покупку С-400

01.08 / Пьяный житель Луганской области публично сжег флаг Украины. Возбуждено уголовное дело

07.11 / Политика: В деле Навального нашлось пять неразрешимых загадок

22.08 / В новый список на обмен удерживаемыми лицами включены более 20 крымских татар – Зеленский

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика