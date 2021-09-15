В Китае заканчивают разработку собственного графического процессора JM9271

Как сообщают источники в китайской компании Jingjia Micro, в данный момент производитель заканчивает разработку нового графического процессора JM9271. По имеющейся информации, его характеристики будут соответствовать уровню GeForce GTX 1080.

Напомним, что данная компания ранее представила еще один GPU. Однако специалисты отмечают, что в данном случае речь идет о процессоре начального уровня, который можно считать аналогом GeForce GTX 1050.

Новые процессоры еще должны пройти стадию испытаний. Однако эксперты уверены, что до выхода их на рынок остается уже немного времени. Глобальный дефицит чипов заставляет производителей искать решение проблемы внутри компаний. Китайцы времени не теряют, говорят эксперты.