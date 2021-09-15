Миллер опроверг сообщения о поставках газа по «Северному потоку – 2» с 1 октября

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15.09.2021, 17:32, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПоставки газа по «Северному потоку – 2» не начнутся со следующего месяца, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер, комментируя сообщения СМИ на эту тему.

«Нет. 1 октября поставки еще не начнутся», – сообщил Миллер, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

Ранее в сентябре агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на собственные источники, что Газпром якобы намерен начать поставки газа по «Северному потоку – 2» с 1 октября.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» было полностью завершено утром в пятницу, 10 сентября. В США заявили, что по-прежнему считают трубопровод «Северный поток – 2» (Nord Stream 2) плохой сделкой и «геополитическим российским проектом».

Украина пообещала бороться с «Северным потоком – 2» даже после начала поставок газа. Глава украинского «Нафтогаза» заявлял о способности США заблокировать работу «Северного потока – 2». Также в Киеве захотели письменных гарантий от Запада после запуска трубопровода.



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