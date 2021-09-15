 

BAE Systems обещает представить квадрокоптер с грузоподъемностью до 300 кг

15.09.2021, 17:06, Новости дня
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До сих пор беспилотные летательные аппараты, созданные как квадрокоптеры, использовались преимущественно для доставки относительно небольших грузов, например, индивидуальных посылок, поясняют специалисты компании BAE Systems.

Но они решили расширить сферу применения таких дронов. Как стало известно, в компании создают новую модель квадрокоптера Т-650, которая сможет поднимать в воздух сразу по 300 кг.

Скорость дрона в воздухе может достигать 140 км/ч. Питание от аккумулятора, заряда которого хватит на 80 км полета без груза или на 30 км с полной нагрузкой. Созданные до сих пор аналоги беспилотных летательных аппаратов могут брать на борт не более 180 кг полезного груза, напоминают эксперты.



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