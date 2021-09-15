 

В Европарламенте предложили наказывать за участие в наблюдении за выборами в Крыму

15.09.2021, 16:38, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ проект доклада Европарламента по отношениям Россия-ЕС была внесена поправка, в которой предлагается наказывать санкциями тех, кто собирается участвовать в наблюдении за ходом парламентских выборов на территории Крыма, источник в ЕП сообщил, что поправку внес депутат Европарламента от Литвы Петрас Аустревичюс.

«Государства-члены ЕС должны принять все возможные меры для того, чтобы не допустить участия своих граждан в качестве независимых наблюдателей на парламентских выборах 2021 года в оккупированном Крыму, которые незаконно организовываются Россией. В этом контексте Европарламент и национальные парламенты должны избегать и вводить санкции против действий, которые могут быть ложно представлены как иностранное наблюдение», – приводит предложенную поправку РИА «Новости».

При этом в первоначальном тексте проекта упоминание про санкции отсутствует.

Ранее депутаты Европарламента призывали ЕС подготовиться не признавать российский парламент, «если парламентские выборы 2021 года будут признаны нечестными, проведенными с нарушением демократических принципов».



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