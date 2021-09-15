В Грузии заявили о подготовке партией Саакашвили громкого политического убийства

Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе сообщил о подготовке сторонниками экс-президента страны Михаила Саакашвили «тяжелой провокации» перед местными выборами 2 октября. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

На брифинге в среду Кобахидзе сказал, что, по имеющимся данным, «радикальная оппозиция активно обсуждает «необходимость жертвы». Информация поступает из офисов саакашивилевского «Единого национального движения», сказал он.

Кобахидзе добавил, что оппозиция «обсуждает возможность нанять киллера» и застрелить кого-то из правящей верхушки.

«Это идея сейчас тестируется в оппозиционных кругах и чатах», – отметил он.

Также эта идея обсуждается радикальными молодежными организациями, близкими партии Саакашвили, сообщил глава правящей партии. Он призвал органы правопорядка позаботиться о превентивных мерах.

Оппозиция пока это не комментирует.