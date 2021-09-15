 

«Спутник лайт» одобрили в Иране

15.09.2021, 16:38, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ Иране одобрили однокомпонентную российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник лайт», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник лайт» министерством здравоохранения Исламской Республики Иран», – цитирует сообщение фонда ТАСС.

Ранее исследование «Спутник Лайт» в Аргентине, опубликованное в рецензируемом медицинском журнале EClinicalMedicine, издаваемом ведущим медицинским журналом Lancet, показало эффективность в 78,6-83,7% против коронавируса среди пожилых людей в возрасте 60-79 лет.



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