DT – любопытный жест дружбы — Елизавета II поздравила Ким Чен Ына с национальным праздником

Королева Великобритании Елизавета II отправила Ким Чен Ыну послание с «наилучшими пожеланиями» народу Северной Кореи, поздравив его с национальным праздником, пишет The Daily Telegraph. По мнению экспертов, это сообщение подчёркивает тот факт, что Лондон имеет дипломатические отношения с Пхеньяном, однако время для такого «жеста дружбы» было выбрано любопытное, поскольку Северная Корея недавно провела очередные ракетные стрельбы.



Reuters

Королева Великобритании Елизавета II отправила Ким Чен Ыну послание с «наилучшими пожеланиями» народу Северной Кореи в их национальный праздник — День образования КНДР, пишет The Daily Telegraph.

Букингемский дворец подтвердил, что Её Величество отправила поздравление по каналам Министерства иностранных дел и международного развития. При этом публикация этого сообщения практически совпала по времени с новыми ракетными испытаниями Северной Кореи.

О том, что британская королева отправила Киму письмо, сказала сама Северная Корея, которая отметила свой национальный праздник военным парадом. В частности, по данным местных СМИ, в послании по этому поводу говорилось следующее: «В день, когда народ Корейской Народно- Демократической Республики отмечает свой национальный праздник, я посылаю ему свои наилучшие пожелания на будущее».

Вместе с тем это сообщение не получила ни британская пресса, ни аккаунты Букингемского дворца в соцсетях, что несколько противоречит сложившейся практике, когда речь идёт о посланиях королевы зарубежным лидерам.

В то же время, как отмечает газета, в прошлом королева, судя по всему, уже поздравляла Северную Корею с различными памятными датами. Тем не менее не стоит забывать, что, когда речь заходит об общении с главами государств, Елизавета II действует, полагаясь на рекомендации Министерства иностранных дел Великобритании.

Эксперты отмечают, что подобное сообщение, судя по всему, публикуется впервые, что «подчёркивает тот факт, что Великобритания имеет дипломатические отношения» с Пхеньяном.

При этом в послании Елизавете II Киму и Северной Корее многие, скорее всего, увидят экстраординарное событие, особенно если учесть, что буквально на днях эта страна испытала крылатые ракеты дальнего радиуса действия, которые, возможно, могут обладать ядерным потенциалом.

Кроме того, не так давно на фоне роста напряжённости в отношениях между Северной Кореей и Западом сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон осудила Сеул и Вашингтон за их намерение провести совместные военные учения, отметив, что они подтолкнули Пхеньян к улучшению его возможностей по нанесению превентивных ударов.

«Поскольку Северная Корея сейчас в немилости, время для этого жеста дружбы выбрано любопытное, — считает эксперт по этой стране Эйдан Фостер-Картер. — Главное, что мы должны понимать здесь, так это то, что именно здесь поменялось. Всё указывает на то, что северокорейские СМИ впервые опубликовали подобное пожелание Её Величества Королевы».

«Нам нужно знать, кто изменил свою политику: Великобритания, которая впервые отправила это послание? Или же Северная Корея, которая впервые его опубликовала, — добавил он. — Если справедливо первое утверждение, то возникают дополнительные вопросы: «Почему сейчас? И по чьей инициативе это было сделано?»

Между тем, согласно общему мнению, Северная Корея в прошлом уже поздравляла британскую королеву с днём рождения. В целом династия Кимов традиционно уделяет большое внимание подаркам и посланиям международным высокопоставленным лицам с целью подчеркнуть свою легитимность, даже несмотря на то, что в мире северокорейский режим считают государством-изгоем.

Тем не менее Ким, склонный к паранойе и затворничеству, редко проводит личные встречи с другими иностранными лидерами и выезжает за границу. При этом Северная Корея в последнее время стала ещё более изолированной страной, так как Пхеньян закрыл границы, чтобы не допустить распространения коронавируса.