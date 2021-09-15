 

Между лидерами “Талибана” возник серьезный конфликт – BBC

15.09.2021, 16:28, Новости дня
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Сторонники двух соперничающих фракций устроили драку в президентском дворце в Кабуле. Талибы спорили, кто внес больший  вклад в победу над США и как делить власть в новом кабинете министров.

Собеседник ВВС рассказал, что во время совещания в президентском дворце один из основателей Талибана Абдул Гани Барадар поссорился с Халилом Рахманом Хаккани, министром по делам беженцев. Оба высказались довольно резко, а их сторонники устроили драку поблизости. 

Высокопоставленный член движения “Талибан” в Катаре подтвердил, что в конце прошлой недели у талибов возник спор из-за недовольства Барадаром структурой нового правительства Афганистана.

Барадар считает, что приход талибов к власти — заслуга тех, кто занимался переговорами и дипломатией, А члены группы Хаккани считают что победы удалось достичь благодаря их военным успехам.

Источники в среде талибов сказали BBC, что Барадар после ссоры выехал из Кабула в Кандагар.

Контекст:

В Афганистане к 15 августа 2021 года движение “Талибан”, с которым США в 2020 году подписали мирное соглашение, взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент страны Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой, в частности, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников.

6 сентября талибы объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.

7 сентября “Талибан” представил состав нового правительства Афганистана, все его члены – талибы, а глава мулла Мохаммад Хасан Ахунд – внесен в санкционный список ООН. В новом правительстве нет ни одной женщины.

ЕС раскритиковал состав временного правительства Афганистана из-за отсутствия в нем представителей разных религиозных групп и женщин. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявлял, что Париж не признает правительство талибов в Афганистане и не будет поддерживать с ним отношения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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