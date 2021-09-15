“Раньше брал талантом, а сейчас голой жопой”. Актер Панин полностью голым появился в публичном месте
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Снимок актер никак не подписал.
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Чуть ранее 44-летний актер запостил еще одно фото, на котором они с Евой лежат голые на пляже. В сумме его два поста в стиле ню набрали больше 4,2 тыс. лайков и 240 комментариев.
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“Леха ты превзошел сам себя”, – написала nadia21kruiv.
“Если киска красивая, почему бы и не показать?” – прокомментировал enis_198254.
“Раньше брал талантом, а сейчас голой жопой. Видимо талант теперь весь в голой жопе”, – считает svyatayahelga.
“Был Панин и весь вышел! Только яйцами по воде шлепать и осталось! Все это печально!” – возмутилась biriykova1.
Контекст:
Панин родился 10 сентября 1977 года в Москве. Наиболее известен по фильмам “Звезда”, “Жмурки” и сериалу “Солдаты”.
Сейчас он живет в Испании вместе с дочерью Анной, матерью которой является актриса Юлия Юдинцева. С 2017 года по решению суда ребенок проживает с отцом.
В 2013 году Панин заявил, что является бисексуалом.
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