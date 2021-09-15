Экс-полицейских осудили за пытки несовершеннолетнего в Бурятии

В Улан-Удэ осудили трех экс-полицейских за пытки 17-летнего юноши, всех обвиняемых приговорили к реальным срокам и лишили права занимать должности в правоохранительных органах, сообщили в пресс-службе Октябрьского райсуда города.

Бывших сотрудников ведомства признали виновными в преступлении, связанном с применением недозволенных методов дознания, передает телеканал 360 со ссылкой на региональное следственное управление СК.

Молодого человека задержали в июле 2020 года, к нему применили «недозволенные методы дознания», из-за чего юноше были причинены телесные повреждения.

В МВД Бурятии поясняли, что несовершеннолетнего подозревали в краже, он выпрыгнул из окна второго этажа от испуга во время задержания, но его поймали и доставили в отдел. Причастность к преступлению не подтвердилась, и его отпустили.

Юношу госпитализировали, он сообщил, что травмы ему нанесли полицейские, после чего была проведена проверка. Сотрудников отстранили от работы, после чего уволили.

По данным СМИ, к юноше применили сексуальное насилие при помощи постороннего предмета, этот процесс якобы снимали на телефон. По некоторым данным, для этого использовали бутылку.

Обвиняемым в зависимости от степени вины назначили наказание в виде девяти с половиной, девяти и пяти лет лишения свободы в колониях строгого и общего режимов.

Сестра потерпевшего рассказала телеканалу подробности задержания. Молодой человек был у приятеля, который пришел домой без ключа, на место прибыли полицейские, они начали стучаться в дверь.

«Брат подошел к окну, спросил, что нужно, и предложил спуститься. В итоге он вылез через окно прямо к этим сотрудникам. Это видели его друзья. По сути, он сам к ним спустился и получил, что получил», – сказала собеседница.

Юношу доставили в отдел полиции, там он объяснил правоохранителям, что делал в этой квартире и зачем. Он отметил, что краденых вещей в квартире нет и быть не может.

«Когда все эти действия начались, они начали его спрашивать: «Может, ты что-нибудь вспомнишь, какое-нибудь преступление, и тогда мы прекратим все это». Насколько я поняла из его показаний, это так было», – добавила сестра.

Домой юноша вернулся в слезах, его отправили в больницу вместе с бабушкой, после чего сообщили в правоохранительные органы об инциденте.

«Там посмеялись надо мной: «Какие пытки, о чем вы? С вами что-то не то». Потом стала куда-то звонить, уже не помню куда, и дозвонилась до горячей линии. Потом меня вызвали в Следственный комитет и началось движение», – сказала она.

Во время расследования подозреваемые признали вину только в незаконном задержании, они не признались в пытках в отношении юноши.

«Приговор вполне адекватный. Я думала, что будет намного мягче. Они потом сами сказали, что никакой кражи не было, что все это было довольно странно и случайно, что они сами не понимают, почему его доставили в отдел полиции», – заключила собеседница.