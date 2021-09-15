 

Экс-полицейских осудили за пытки несовершеннолетнего в Бурятии

15.09.2021, 14:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ Улан-Удэ осудили трех экс-полицейских за пытки 17-летнего юноши, всех обвиняемых приговорили к реальным срокам и лишили права занимать должности в правоохранительных органах, сообщили в пресс-службе Октябрьского райсуда города.

Бывших сотрудников ведомства признали виновными в преступлении, связанном с применением недозволенных методов дознания, передает телеканал 360 со ссылкой на региональное следственное управление СК.

Молодого человека задержали в июле 2020 года, к нему применили «недозволенные методы дознания», из-за чего юноше были причинены телесные повреждения.

В МВД Бурятии поясняли, что несовершеннолетнего подозревали в краже, он выпрыгнул из окна второго этажа от испуга во время задержания, но его поймали и доставили в отдел. Причастность к преступлению не подтвердилась, и его отпустили.

Юношу госпитализировали, он сообщил, что травмы ему нанесли полицейские, после чего была проведена проверка. Сотрудников отстранили от работы, после чего уволили.

По данным СМИ, к юноше применили сексуальное насилие при помощи постороннего предмета, этот процесс якобы снимали на телефон. По некоторым данным, для этого использовали бутылку.

Обвиняемым в зависимости от степени вины назначили наказание в виде девяти с половиной, девяти и пяти лет лишения свободы в колониях строгого и общего режимов.

Сестра потерпевшего рассказала телеканалу подробности задержания. Молодой человек был у приятеля, который пришел домой без ключа, на место прибыли полицейские, они начали стучаться в дверь.

«Брат подошел к окну, спросил, что нужно, и предложил спуститься. В итоге он вылез через окно прямо к этим сотрудникам. Это видели его друзья. По сути, он сам к ним спустился и получил, что получил», – сказала собеседница.

Юношу доставили в отдел полиции, там он объяснил правоохранителям, что делал в этой квартире и зачем. Он отметил, что краденых вещей в квартире нет и быть не может.

«Когда все эти действия начались, они начали его спрашивать: «Может, ты что-нибудь вспомнишь, какое-нибудь преступление, и тогда мы прекратим все это». Насколько я поняла из его показаний, это так было», – добавила сестра.

Домой юноша вернулся в слезах, его отправили в больницу вместе с бабушкой, после чего сообщили в правоохранительные органы об инциденте.

«Там посмеялись надо мной: «Какие пытки, о чем вы? С вами что-то не то». Потом стала куда-то звонить, уже не помню куда, и дозвонилась до горячей линии. Потом меня вызвали в Следственный комитет и началось движение», – сказала она.

Во время расследования подозреваемые признали вину только в незаконном задержании, они не признались в пытках в отношении юноши.

«Приговор вполне адекватный. Я думала, что будет намного мягче. Они потом сами сказали, что никакой кражи не было, что все это было довольно странно и случайно, что они сами не понимают, почему его доставили в отдел полиции», – заключила собеседница.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.10 / Анонсирована встреча Меркель с Тихановской 6 октября

11.07 / На певицу Дуа Липу подали в суд из-за собственных снимков

12.03 / «День независимости от COVID» – Байден надеется обуздать эпидемию в США к четвёртому июля

04.03 / Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 6,5%

07.03 / В Украине сделали уже больше 17 тыс. прививок от коронавируса

25.10 / По факту убийства депутата Выборгского района возбуждено дело

24.06 / Боевики на Донбассе четыре раза за сутки обстреляли позиции ВСУ на Донбассе – штаб ООС

17.08 / Украина впервые вызвала в Киев своего посла в Беларуси

16.11 / Законопроекты об изменении порядка изъятия детей отозваны из Госдумы

02.09 / Песков рассказал о новом понимании неграмотности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика