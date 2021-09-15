В Госдуме оценили приглашение представителей Google в СФ на заседание о вмешательствах в выборы
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Председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев одобрил приглашение представителей корпорации Google на заседание временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.
«Мы приветствуем инициативу сенаторов пригласить Google к диалогу. В апреле Комиссия ГД уже проводила телемост с представителями руководства компании Марко Панчини и Мариной Жунич», – приводятся его слова в официальном Telegram-канале думской комиссии.
Пискарев рассказал, что на предыдущей встрече были «представлены многочисленные примеры нарушения российского законодательства, включая вмешательство в выборы, призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях, пропаганду наркотиков в поисковой выдаче браузера, политическую цензуру и многое другое».
«При этом с нашей стороны было указано, что сотрудники компании проявляют недопустимую медлительность в реагировании на предписания регулятора и удалении незаконного контента. Очевидным было и то, что отсутствие полноценного и правомочного представительства Google в РФ затрудняет общение компании с государственными органами России. Все наши выводы подтвердились», – подчеркнул глава комиссии.
По его словам, руководителями компании тогда была продекларирована готовность к сотрудничеству и регулярной коммуникации. «Они подтвердили готовность работать в российском правовом поле и сами назначили срок в полгода для устранения имеющихся нарушений. Но назначенная ими дата приближается, а мы видим продолжение той же политики, которая ранее вызвала возмущение не только у депутатов, но и в обществе в целом. При этом Google игнорирует предписания Роскомнадзора», – указал Пискарев.
«Руководство компании стыдливо уклоняется от ответов на предъявляемые им претензии, и готово терпеть многомиллионные штрафы, демонстрируя, что за их спиной вся мощь Соединенных Штатов. Ответом на это могут стать жёсткие поправки в законодательство об ответственности, как компаний-нарушителей, так и менеджеров, ответственных за их работу в России. Мы видим это одной из приоритетных задач Государственной Думы 8 созыва», – заключил глава комиссии.
Напомним, на заседание комиссии Совета Федерации по суверенитету приглашены посетить представители Google и Apple в связи с вмешательством в выборы России, сообщил глава комиссии Андрей Климов.
В начале сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американские компании Google и Apple оставляют без внимания требования российского законодательства относительно блокировки противоправного контента в преддверии выборов.
В МИД РФ был вызван американский посол в Москве Джон Салливан. В ходе встречи с замглавы МИД Сергеем Рябковым посол был уведомлен о неопровержимых доказательствах вмешательства американских IT-гигантов в российские выборы.
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