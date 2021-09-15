Рогозин назвал сроки принятия спутниковой программы «Сфера»

Программа создания глобальной спутниковой группировки «Сфера» должна быть принята до конца этого года, в ближайшие недели ее должны представить правительству, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Программа «Сфера» 4 раза вносилась в правительство, каждый раз ее сушили по деньгам. Сейчас она приобрела оптимальный характер, речь идет о пяти группировках связи и о пяти группировках наблюдения. <…> Я надеюсь, что программа в целом должна быть принята до конца этого года. Мы готовимся к тому, чтобы представить эту программу правительству и президенту в ближайшие недели», – цитирует ТАСС Рогозина.

По его словам, в «Сфере» заложено развертывание широкополосного доступа в интернет через космос. Он отметил, что в 2022-2023 годах будут созданы первые летные образцы космических аппаратов, которые отправят на орбиту.

«То есть мы уже создаем принципиально новые космические аппараты и уже к этой работе приступили», – сказал глава Роскосмоса.

О программе «Сфера» президент РФ Владимир Путин рассказал на прямой линии 7 июня 2018 года. Госкорпорация Роскосмос запросила у правительства 1,5 трлн рублей на создание многофункциональной спутниковой системы «Сфера».