 

Рогозин назвал сроки принятия спутниковой программы «Сфера»

15.09.2021, 14:50, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрограмма создания глобальной спутниковой группировки «Сфера» должна быть принята до конца этого года, в ближайшие недели ее должны представить правительству, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Программа «Сфера» 4 раза вносилась в правительство, каждый раз ее сушили по деньгам. Сейчас она приобрела оптимальный характер, речь идет о пяти группировках связи и о пяти группировках наблюдения. <…> Я надеюсь, что программа в целом должна быть принята до конца этого года. Мы готовимся к тому, чтобы представить эту программу правительству и президенту в ближайшие недели», – цитирует ТАСС Рогозина.

По его словам, в «Сфере» заложено развертывание широкополосного доступа в интернет через космос. Он отметил, что в 2022-2023 годах будут созданы первые летные образцы космических аппаратов, которые отправят на орбиту.

«То есть мы уже создаем принципиально новые космические аппараты и уже к этой работе приступили», – сказал глава Роскосмоса.

О программе «Сфера» президент РФ Владимир Путин рассказал на прямой линии 7 июня 2018 года. Госкорпорация Роскосмос запросила у правительства 1,5 трлн рублей на создание многофункциональной спутниковой системы «Сфера».



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