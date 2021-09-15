 

Разумков рассказал о судьбе законопроекта об уменьшении числа народных депутатов Украины

15.09.2021, 14:40, Новости дня
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“Он, действительно, как вы выразились, “завис”. Это проблема. Поработав в Верховной Раде два года, могу уверенно сказать, что мы бы обошлись и 300 народными депутатами, на качество работы это глобально бы не повлияло. Потому я, например, поддерживаю эту идею. Большое количество моих коллег – не поддерживают”, – сказал он.

По словам спикера Рады, у каждого есть “свои аргументы”, и он “на сегодняшний момент” не уверен, что у инициативы есть поддержка конституционного большинства нардепов.

“Выносить законопроект в зал для того, чтобы провалить, – считаю глупостью. Проще вести переговоры и попробовать “собрать” необходимое количество голосов, чем после всего пройденного пути его провалить. Потому что если он не набирает 300 голосов, он идет в утиль, и весь процесс нужно начинать сначала”, – объяснил Разумков.

Контекст:

В августе 2019 года президент Владимир Зеленский внес законопроект №1017, который предлагает сократить количество народных депутатов до 300 и избирать их по пропорциональной системе.

16 декабря 2019 Конституционный Суд Украины сделал вывод, что законопроект соответствует Конституции, но с некоторыми замечаниями. В частности, КСУ отметил, что уменьшая состав ВРУ до 300 нардепов, парламент не вносит пропорциональных изменений в других положениях Конституции, где речь идет об определенном количестве депутатов.

4 февраля 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект. Для принятия законопроекта Верховной Радой в целом нужно конституционное большинство – 300 голосов.

14 января 2021 года комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять в целом законопроект о сокращении численности парламента.

Позитивно к инициативе о сокращении количества нардепов в Украине относятся 89% украинцев, опрошенных в феврале Киевским международным институтом социологии и центром SOCIS.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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