Российская ЧВК Вагнера может отправить около тысячи наемников в Мали – The Times
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За развертывание в Мали ЧВК Вагнера заработает $10,8 млн в месяц. Наемники будут обучать войска и защищать высокопоставленных чиновников страны, которая пережила два переворота и сталкивается с мятежом исламистов в Сахельском регионе, пишет издание.
Сообщения о сделке появились после того, как в июне президент Франции Эммануэль Макрон объявил о свертывании операции “Бархан”, во время которой 5 тыс. французских военных боролись против повстанцев в Мали.
Пресс-секретарь министерства обороны Мали отказался подтвердить информацию о договоренности с ЧВК Вагнера, но признал, что страна хочет иметь более тесные связи с Россией.
Семь источников Reuters в дипломатических кругах и органах безопасности подтвердили факт заключения сделки. Только один источник оценил предполагаемое количество наемников в 1 тыс. другие два источники заявили, что цифра будет меньше.
Присутствие наемников ставит под угрозу финансирование Мали со стороны международных партнеров и союзных учебных миссий,, сообщили четыре источника Reuters.
Франция считает, что прибытие российских наемников подорвет ее десятилетнюю контртеррористическую операцию против “Аль-Каиды” и повстанцев в Сахельском регионе, связанных с Исламским государством.
Военная хунта Мали активизировала контакты с Россией по мере ухудшения отношений с Францией. Министр обороны страны Садио Камара посещал Москву и наблюдал за танковыми учениями 4 сентября этого года, сообщило агентство.
Контекст:
Летом прошлого года в Мали начались массовые выступления с требованием отставки президента Ибрагима Бубакара Кейты. В августе военные арестовали Кейту, он ушел в отставку и затем уехал в ОАЭ. После этого военные сформировали переходную гражданскую администрацию во главе с временным президентом страны Ба Ндао и заявили, что проведут выборы через 18 месяцев.
В мае этого года военные задержали Ндао и временного премьер-министра Моктара Уана. Малийских политиков отпустили после того, как они сложили с себя полномочия. Конституционный суд Мали объявил полковника Ассими Гоиту временным президентом страны.
На Гоиту совершили покушение в мечети малийской столицы Бамако в июле этого года.
Мали – бывшая французская колония и одно из самых бедных государств Африки. Страна не имеет выхода к морю, значительную часть ее территории занимает пустыня Сахара. Мали обрела независимость в 1960 году, после этого в стране произошло несколько военных переворотов.
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