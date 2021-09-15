В Киеве задержали трех сотрудников ГФС во время получения взятки – прокуратура

По данным следствия, фигуранты, действуя по предварительному сговору, требовали и получили от руководителя предприятия $12 тыс. За эту сумму они обещали исключить предприятие из перечня рисковых в уголовном производстве, открытом по факту уклонения от уплаты налогов.

Правоохранители планируют сообщение задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

В ОГПУ отметили, что досудебное расследование проводят сотрудники Госбюро расследований.

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