Microsoft выпускает обновление для подготовки перехода на Windows 11

В следующем месяце компания Microsoft намерена представить сразу два программных продукта. Кроме новой операционной системы Windows 11 должен выйти серьезный пакет обновлений для десятой версии Windows. Его основной задачей станет подготовка компьютера для установки одиннадцатой Windows, утверждают эксперты.

Речь идет об уже знакомом пакете KB4023057, которому уже несколько лет, уточняют специалисты. На сей раз в новой редакции основное внимание будет уделено обновлению в Windows 10 именно тех компонентов, которые используются в службе обновления операционки.

Пользователям советуют внимательно отнестись к установке данного пакета. В частности, патч может начать освобождать место на диске.