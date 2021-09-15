 

Microsoft выпускает обновление для подготовки перехода на Windows 11

15.09.2021, 14:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В следующем месяце компания Microsoft намерена представить сразу два программных продукта. Кроме новой операционной системы Windows 11 должен выйти серьезный пакет обновлений для десятой версии Windows. Его основной задачей станет подготовка компьютера для установки одиннадцатой Windows, утверждают эксперты.

Речь идет об уже знакомом пакете KB4023057, которому уже несколько лет, уточняют специалисты. На сей раз в новой редакции основное внимание будет уделено обновлению в Windows 10 именно тех компонентов, которые используются в службе обновления операционки.

Пользователям советуют внимательно отнестись к установке данного пакета. В частности, патч может начать освобождать место на диске.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.11 / В Швейцарии женщина с ножом напала на посетителей супермаркета

29.01 / В ОП призвали пресечь попытки использовать социальные сети как площадки для провокаций

30.01 / В Днепропетровской области произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие

14.07 / Экономика: Галина Хованская: Для людей с невысоким доходом нужно строить наемные дома

06.07 / Путин поздравил Назарбаева с 80-летием

26.03 / Стало известно о двух подходах США к санкциям против России

08.03 / Дизайнер Лебедев назвал мужское общество самым справедливым

08.04 / Обвиняемого в изнасиловании двух детей мужчину арестовали в Москве

28.07 / Джонсон заявил о второй волне коронавируса в Европе

29.04 / “Дженнифер, ты уверена, что хочешь расстаться?” Экс-жених Лопес спустя две недели после разрыва показал постройневшую фигуру

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика