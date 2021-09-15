 

Раскрыты технические характеристики смартфона Fairphone 4

15.09.2021, 14:24, Новости дня
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Как сообщают источники, новая модель смартфона Fairphone 4 уже получила сертификат и, скорее всего, вскоре будет представлена официально. Однако в сети уже появились изображения нового устройства и опубликованы его технические характеристики.

Fairphone 4 выйдет с поддержкой беспроводного стандарта передачи данных 5G. У смартфона модульная конструкция. Основная камера, расположенная на задней стороне, получит три датчика с максимумом 48 Мп. Также есть селфи-камера. Однако на опубликованных фото не видно сканера отпечатков пальцев.

Размер экрана составит 6,3 дюйма по диагонали. Известно, что объем оперативной памяти составит 6 Гб, а основная будет предложена в двух вариантах: 128 и 256 Гб.



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