Взрыв в порту Бейрута связали с украинской компанией

Владельцем крупной партии аммиачной селитры, взрыв которой в августе прошлого года уничтожил порт Бейрута, является украинский бизнесмен Владимир Вербоноль, говорится в расследовании Международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Согласно расследованию, селитру, которую хранили в порту Бейрута, приобрела компания Savaro Limited, зарегистрированная в Великобритании. «Однако выяснить, кому принадлежит организация, оказалось непросто. Истинные акционеры Savaro Limited скрываются за офшорными директорами и акционерами. Изначально проверке подвергся украинский бизнесмен Владимир Вербоноль, владелец одноименной компании в городе Днепр, однако предприниматель сразу отверг какую-либо связь с поставкой в Бейрут», – информирует OCCRP.

Впрочем, расследование, проведенное OCCRP и его партнерами, показало, что за Savaro Limited все-таки стоит Вербоноль, штаб-квартира компании находится на Украине, и организация с 2000-х годов занимается торговлей химикатами, маскируя свою деятельность с помощью различных торговых наименований и подставных компаний. В частности, компания Вербоноля пользуется услугами оффшорных провайдеров на Кипре и в Великобритании, чтобы облегчить работу своей сети.

«Изучив документы, журналисты также обнаружили, что компания была частью более крупной деловой сети, которая торговала аммиачной селитрой, которая используется для производства взрывчатых веществ», – говорится в расследовании.

По версии OCCRP, партия селитры компании Savaro должна была отправится в Грузию и на завод по производству взрывчатых веществ в Мозамбике. Однако груз остался в порту Бейрута из-за неуплаченных долгов компании-оператора и технической неисправности корабля.

В августе 2020 года в порту Бейрута произошел взрыв, погибли свыше 170 человек, более 6 тыс. пострадали. Причиной взрыва стала детонация 2 тыс.750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с сухогруза Rhosus.

В январе Интерпол выдал ордер на арест россиянина Бориса Прокошева и его соотечественника Игоря Гречушкина. Гречушкин владел сухогрузом Rhosus, который перевозил нитрат аммония из Батуми в Мозамбик. Прокошев на тот момент являлся капитаном сухогруза. В 2013 году судно сделало незапланированную остановку в Ливане из-за неполадок, однако после проверки власти порта запретили ему возвращаться в море. В результате судовладелец обанкротился и фактически бросил экипаж. Аммиачная селитра, которая впоследствии взорвалась в порту Бейрута, была конфискована с сухогруза в 2014 году.

Сам Прокошев заявил, что не считает себя виновным во взрыве. Он добавил, что у портовых служб были копии документов на груз, также они были уведомлены о его опасности, но не предпринимали попыток вывоза селитры.