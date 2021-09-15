После дорожного конфликта в Подмосковье с угрозой топором возбудили дело

Под Серпуховом произошел дорожный конфликт между 39-летней пассажиркой легковушки и водителем грузовика, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном ГУ МВД.

Пассажирка поругалась с водителем грузовика, она сообщила, что тот разбил ей лобовое стекло, по словам мужчины за рулем большегруза, мужчина и женщина из легковушки «выражались грубой нецензурной бранью, угрожали ему предметом, похожим на пистолет, и топором», передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

«По факту дорожного конфликта, произошедшего на 98-м километре автодороги М-2 «Крым», возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ «Побои», – указали в ГУ МВД.

Водитель грузовика обращался в Серпуховскую городскую больницу с травмами, которые, предположительно, он получил из-за распыления неизвестного вещества из газового баллончика.