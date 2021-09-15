CNBC – конец попыткам построить демократию — Блинкен назвал «Талибан» фактическим правительством Афганистана

«Талибан»* де-факто стал правительством Афганистана, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая перед конгрессом, пишет CNBC. Как отмечает канал, хотя США пока не готовы признавать новую власть в Кабуле, это заявление говорит о том, что Запад явно не собирается строить в Афганистане стабильную демократию.



Reuters

В ходе своего выступления перед конгрессом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «Талибан»* де-факто стал правительством Афганистана. Подобная позиция главы американской дипломатии, по сути, говорит о том, что Запад оставил попытки создать стабильную демократию в Афганистане, пишет CNBC.

«Талибан» де-факто превратился в правительство Афганистана. Я всего лишь озвучиваю факты», — заявил Блинкен в ходе слушаний в комитете палаты представителей по иностранным делам, когда его спросили, признаёт ли администрация Байдена талибов.

«Увы, это итог победы одной стороны в гражданской войне», — добавил госсекретарь.

Во время своего трёхчасового выступления Блинкен в основном отстаивал решение администрации Байдена о выводе американских войск из Афганистана. При этом в ходе напряжённых слушаний по крайней мере три республиканца призвали его подать в отставку.

«Покончить с самой долгой войной Америки за всю её историю — это было правильное решение», — не скрывая эмоций заявил Блинкен.

«Мы приняли правильное решение, не послав в Афганистан на войну и смерть уже третье поколение американцев. Мы поступили правильно по отношению к нашим гражданам и лихорадочно пытаемся вытащить оттуда каждого из них. Мы приняли правильное решение в том, что касается 125 тысяч афганцев, обеспечив им безопасность, и теперь мы работаем над тем, чтобы принять правильные решения и сделать так, чтобы талибы оправдали ожидания международного сообщества и люди могли и дальше свободно путешествовать, а права афганцев соблюдались», — подчеркнул он.

Ранее в этом месяце министру обороны США Ллойду Остину задали вопрос, признают ли США талибов законным правительством Афганистана.

«Что касается талибов, то тяжело предсказать, к чему это приведёт в будущем», — отметил он.

«Мы не знаем, что будет дальше с «Талибаном», — вторил Остину председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

«Скажу вам по личному опыту: это безжалостная группировка минувших времён, и нам ещё предстоит выяснить, изменят ли они своё поведение или нет», — добавил генерал.

США вторглись в Афганистан в октябре 2001 года спустя несколько недель после терактов 11 сентября. На тот момент «Талибан» укрывал у себя боевиков «Аль-Каиды»** — группировки, стоящей за атаками на Всемирный торговый центр и Пентагон. Однако теперь, спустя 20 лет, талибы вновь установили контроль над Афганистаном.

Во многом это произошло по той причине, что в последние недели постепенного вывода коалиционных войск из Афганистана талибы добились ряда шокирующих успехов. В частности, 15 августа «Талибан» захватил президентский дворец в Кабуле, после чего западные правительства поспешно организовали эвакуацию как своих граждан и военнослужащих, так и афганцев ряда категорий.

При этом в ходе эвакуации «Исламское государство в Хорасане»*** совершило теракт в аэропорту Кабула, в результате которого погибли 13 американских военнослужащих, а также десятки афганцев.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.